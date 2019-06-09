В ООС проверили готовность подразделения основной ударной силы (Видео). Новости

Артиллерийские подразделения Объединенных сил всегда в готовности дать достойный отпор противнику. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).
«Это еще раз было доказано во время внезапной проверки состояния их готовности к выполнению задач по назначению, проведенной по приказу Командующего Объединенных сил», – говорится в сообщении.
«Артподразделения, которые по замыслу тренировок были приведены в полную боевую готовность, успешно выдвинулись из района сосредоточения в огневые позиции. Воины продемонстрировали слаженность действий во время развертывания в боевой порядок и подготовке к стрельбе, точность при наведении на определенные цели. По результатам проверки подразделения основной ударной силы Объединенных сил были оценены как готовые к выполнению задач по назначению», – сообщили в штабе ООС.
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