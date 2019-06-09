Ситуация в пунктах пропуска утром 9 июня: Проезда ожидали 210 авто. Новости

Сегодня утром, 9 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

о данным Государственной пограничной службы Украины, 9 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 41,5 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 9025 человек и 1020 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9095 человек и 1520 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7730 человек и 1350 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4645 человек и 1140 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11015 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 210 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10/60;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 10/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Николай: «7:50.Бахмут – КПВВ – пусто, сразу на заезд в карман. 8:26. Перед стеллой Горловка – 30 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «4:19. Каргил на 4:20 очередь на средине моста»

Александр: «7:51. 236-240 авто – вместе со льготой! В льготной – 56 машин. Запускают по 6 машин (3 из обычной очереди, 3 из льготной) Примерно каждые 10 минут получается! Это Каргил!».

Надежда: «8:44. На Майорске для пешеходов сегодня праздник. Пропускают очень быстро. Почти полная сетка людей прошли за 40 минут. Молодцы, могут работать. Машин было очень много из Горловки».

Светлана: «8:47. Марьинка на Донецк машин и пеших людей мало сразу на заезд».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Максимум»: «4:43. Еленовка, 4:40 очередь до поворота + льгота»;

«Pljaskin»: «Еленовка… Очередь до поворота»;

Antonio: «7:24. Еленовка в сторону Украины – за церковью. Пропускают очень медленно»;

Кристина: «7:41. Еленовка на выезд – за церковью»;

Андрей: «8:54. 7:30. Новотроицкое в Донецк – 5 авто., пешеходов человек 20. Еленовка – 8 авто (на 8:00). Еленовка в Мариуполь – за рынком. Пропускают по 5-6 машин в обе стороны».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Кирилл: «7:08. Гнутово до камышей… 7:21. До камышей – это где-то 35, сейчас уже почти до села, машин 50, движение раз в 10-15 минут машин по 8-10».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.