Донетчина: В каких городах чаще всего регистрируются переселенцы. Новости

В Донецкой области по состоянию на 6 июня официально зарегистрировано 488 тыс. 326 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 06.06.2019 на территории Донецкой области учтено 411 814 семей и 488 326 лиц, перемещенных с временно оккупированной территории и районов проведения антитеррористической операции», – говорится в сообщении.

Из них:

лица трудоспособного возраста – 104 299;

дети – 62 745;

лица с инвалидностью – 17 246;

пенсионеры – 304 036.

Больше всего зарегистрировано ВПЛ в Мариуполе – 96 тыс. 308 человек. Далее ТОП-10 городов и районов, где зафиксировано наибольшее число переселенцев, продолжают:

Волновахский район – 50 тыс. 817;

Краматорск – 47 тыс. 607;

Славянск – 37 тыс. 796;

Лиман (до переименования – Красный Лиман) – 23 тыс. 527;

Константиновка – 22 тыс. 745;

Марьинский район – 19 тыс. 707;

Бахмут (до переименования – Артемовск) – 17 тыс. 64;

Мирноград (до переименования – Димитров) – 15 тыс. 778;

Селидово – 15 тыс. 591.

Напомним, что в Украине по состоянию на 3 июня учтены 1 млн 382 тыс. 449 переселенцев из Донбасса и Крыма.

По материалам Донецкой областной военно-гражданской администрации

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