Количество пересечений линии разграничения на Донбассе увеличилось, – МинВОТ (Инфографика). Новости

В течение мая линию разграничения на Донбассе в обоих направлениях пересекло 1 млн 203 тыс. 400 человек. Из них через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой области – 896 тыс. 300 человек, через КПВВ «Станица Луганская» – 307 тыс. 100 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Как отмечают в ведомстве, по сравнению с апрелем зафиксировано увеличение количества пересечений гражданского населения в Донецкой и Луганской областях в среднем на 6,86%, а также уменьшилось количество пересечений транспортных средств на 1,25%. В частности, за этот период:

КПВВ «Станица Луганская» пересекли 307 тыс. 100 человек;

КПВВ «Марьинка» пересекли 266 тыс. 100 человек и 47 тыс. 100 транспортных средств;

КПВВ «Майорское» пересекли 288 тыс. 900 человек и 35 тыс. 900 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» пересекли 221 тыс. 500 человек и 39 тыс. 500 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» пересекли 119 тыс. 800 человек и 27 тыс. 800 транспортных средств.

Кроме того, через КПВВ «Новотроицкое» (Донецкая обл.) на временно неподконтрольные украинской власти территории международными организациями были доставлены гуманитарные грузы:

продукты питания – 92 тонны;

строительные материалы – 79 тонн;

медикаменты и медицинское оборудование – 22 тонны.

Также в ведомстве уточнили, что граждане Украины, живущие на неподконтрольных украинским властям территориях, ездят на контролируемую территорию для посещения семей, для покупки необходимых товаров, получения услуг и т. д.

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