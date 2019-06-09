Чтобы получить паспорт РФ, люди подают заявки на получение «паспортов Л-ДНР», – ОБСЕ. Новости

Во временно неподконтрольных украинским властям Антраците (Луганская обл.) и Докучаевске (Донецкая обл.) люди подают документы для получения паспортов Российской Федерации. Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 8 июня.

Так, 6 июня в Антраците команда Миссии видела примерно 50 человек (разного возраста и пола), стоявших в очереди возле здания на ул. Пушкина. «Женщина (в возрасте примерно 50 лет), руководившая очередью, сообщила членам патруля Миссии, что люди ожидают подачи документов для получения паспортов Российской Федерации и "ЛНР"», – сообщается в отчете.

А 7 июня в Докучаевске наблюдатели видели 4 человек (2 женщин в возрасте примерно 30 и 40 лет, 2 мужчин в возрасте около 30 и 60 лет), ожидавших возле здания № 19 на ул. Независимости Украины. «Все они сообщили СММ, что подают заявки на получение паспортов "ДНР", чтобы потом в будущем подать документы для получения паспортов Российской Федерации», – уточняется в отчете.

Напомним, что Россия начала выдавать гражданство РФ жителям неподконтрольной Украине части Донбасса. При этом в Пенсионном фонде России сразу заявили, что российские пенсии будут выдаваться только тем жителям «Л-ДНР», которые переедут на постоянное место жительства в РФ.

Основным условием смены гражданства является наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну очередей в паспортных столах «республик».

В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится. При этом Кабмин приступил к разработке решения о лишении получивших паспорта России украинских пенсий и соцвыплат.

Как сообщалось ранее, во дворах «миграционных отделов» в неподконтрольном украинским властям Донецке люди сами ведут записи на две очереди, в зависимости от вида паспорта. Например, в паспортном столе Калининского района Донецка к 15 мая в списке на «паспорт ДНР» было около 540 человек, на российский – 470. В день успевают принять до 10 человек в каждом отделе. Но очередь сокращается преимущественно за счет тех, кто не успел прийти на перекличку. Также часто списки «очередников» пропадают, в итоге, формируются новые.

Ажиотаж вокруг подачи документов на российский паспорт привел к подъему некоторых направлений бизнеса, активизировались мошенники, не остались в стороне и местные бабушки. А стоимость услуги по оформлению паспортов РФ без очередей доходит до 500 долл.

Читайте также: