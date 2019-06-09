В Миссии ООН назвали число жертв от мин на Донбассе. Новости

За время вооруженного конфликта на Донбассе 315 мирных жителей погибли и, по меньше мере, 719 были ранены в инцидентах, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны. Об этом сообщили в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине на странице организации в Facebook.

«Мы опечалены новостями про двух трактористов, которые были ранены, попав на мину во время полевых работ в Луганской области. С 2014 года, по меньшей мере 315 гражданских лиц (38 детей и 277 взрослых) погибли и, по меньше мере, 719 (128 детей и 591 взрослый) были ранены в инцидентах, связанных с минами и взрывоопасными пережитками войны», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 7 июня возле Попасной (Луганская обл.) во время проведения сельскохозяйственных работ на поле двое трактористов получили ранения из-за подрыва неустановленного взрывного устройства. Позже стало известно, что трактор наехал на мину.

Напомним, по данным СММ ОБСЕ, на Донбассе за последние 12 месяцев от срабатывания мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили ранения по меньшей мере 70 человек, среди них – 18 детей.

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