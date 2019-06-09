Конфликт на Донбассе изменил жизнь селян на Луганщине, – Красный Крест (Фото). Новости

Конфликт на Донбассе изменил жизнь жителей сел Троицкое и Новозвановка в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине на странице организации в Facebook.

«Они потеряли работу, потому что местные предприятия или прекратили существование, или оказались по другую сторону линии соприкосновения. А из-за заминированности пастбищ многим пришлось продать или отдать на убой коров. В условиях, когда для людей домашнее хозяйство стало единственным источником дохода, такое положение фактически навсегда закрепляет бедность в селах», – говорится в сообщении.

Чтобы изменить эту ситуацию, представители МККК передали жителям Троицкого и Новозвановки 8 тельных коров. Как отмечается, такую же помощь на прошлой неделе получили и жители Крымского. «Чтобы помочь с выпасом и заготовкой сена для скота, мы обеспечиваем селян также и кормами для животных. Мы надеемся, что это поможет им увеличить свои доходы и постепенно восстановить те стада, которые они имели до начала конфликта», – подытожили в организации.

Читайте также: