А что Седово - это заграница? В соцсетях обсуждают морской курорт «ДНР». Новости

В неподконтрольном украинским властям Седово (Донецкая обл.), чтобы попасть на морское побережье Азовского моря, люди вынуждены выстаивать огромные очереди на взъезде из-за блокпоста «ДНР». В социальных сетях обсуждают ситуацию.
«Блокпост Седово: Что думаете – 2 часа в пути, 1,5 на въезде. От администрации: на лето нужно добавлять еще и перекличку по блокпосту Седово», – говорится в посте.
На пост отреагировали пользователи социальных сетей:
- Елена: «Я лучше на своем газоне рядом с корытом с водой с морской солью...»;
- Инга: «Как же приятно все-таки, что по всем направлениям о нас побеспокоились, создали все условия для людей, едь – не хочу...»;
- Сергей: «А что Седово – это заграница?»
- Валерий: «В Седово был один раз... Теперь никаким калачом не заманите... Только Крым!»;
- Александр: «Я махал туда ехать, сервис на нуле, цены как в РФ, делать там вообще нефиг, срач хуже, чем в Зажопинске, да и еще комендантский час. Проще уехать в тот же Новороссийск, или Ейск... Да хоть куда»;
- Василиса: «Уважаемая администрация! К сожалению, Вы правы! Раздел "Блокпост Седово" нужно добавить в перекличку, чтобы люди могли знать, к чему им готовиться, выезжая на отдых. А вот, что думаю... лучше писать не буду – сплошная нецензурщина»;
- Александр: «Седово – курорт уровня олигархов, потому что, богатые только могут терять столько времени»;
- Люба: «Седово и олигархи? Вы вообще, о чем??»;
- Сергей: «Да туда никто не поедет»;
- Дмитрий: «Как ни странно, но ездят. я раз в прошлом году на день приехал. Почти без очереди. Узнал цены, развернулся и через две недели поехал в Крым. Вышло намного дешевле. Ну, и это был отдых».
- Андрей: «Я вот не пойму, ДНР и пропуск в ДНР? Что за пост, и кого он к кому пропускает?»;
- Иван: «Та что тут думать! Издеваются над людьми»;
- Виктория: «Все также, как и в том году»;
- «Lexa Don»: «Дичь несусветная с проездом, это не отдых».
Как сообщалось ранее, на главном морском курорте «ДНР» – в поселке Седово – отдых на двоих в течение 10-ти дней обойдется примерно в 1 000 долл.
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