В «ДНР» сообщили о раненом мирном жителе в Горловке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) ранен мирный житель. Об этом сегодня, 9 июня, заявил «мэр» Горловки Иван Приходько в соцсетях.

«В Зайцево с раннего утра минометному обстрелу подвергается часть поселка от школы до ул. Красных Партизан. Обстрел продолжается», – написал он.

Приходько утверждает, что под обстрел попал поселок Гольмовский и поселок Михайловка в Горловке. «В результате обстрела поселка Гольмовский легкое осколочное ранение левого плеча получил Спекторенко Алексей Владимирович 1968 года рождения», – заявил «мэр» Горловки.

Он также сообщил, что в результате обстрелов повреждено остекление в нескольких жилых домах, объемы повреждений уточняются.

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