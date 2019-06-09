Призыв в ВСУ: Законна ли проверка документов, выписка повесток на улицах и задержание призывников. Новости

В Украине продолжается призыв на срочную службу – весенняя кампания, которая продлится до конца июня. Однако военкоматы часто прибегают к незаконным способам привлечения военнообязанных к службе. В частности, военные в гражданском вместе с полицией прямо на улице проверяют документы с целью вручения повестки и задерживают призывников. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа (ХПГ).

«О таких случаях почти ежедневно пишут СМИ и социальные сети. Это может быть вызвано катастрофическим недобором срочников по аналогии с осенним призывом. Во всех случаях, известных из СМИ и социальных сетей, ситуация похожа: работники военкомата вместе с полицейскими проверяют документы у людей призывного возраста и на месте выписывают им повестки. Затем их сажают в машину и отвозят в военкомат. Исходя из такой негативной тенденции, нужно разобраться с законностью проверки документов, выписки повесток и задержаний сотрудниками военкоматов и полицией», – говорится в сообщении.

Так, сначала нужно разобраться с порядком вручения повесток.

Повестки делятся на два вида:

Повестка, которая обязывает появиться для приписки в соответствующий военкомат и прохождения медицинского осмотра. Повестки о вызове лица для прохождения военной службы.

Как для первого, так и для второго вида повесток, п. 21 и п. 64 «Положения о подготовке и проведении призыва граждан Украины на срочную военную службу и принятие призывников на военную службу по контракту», утвержденного постановлением КМУ от 21.03.2002 г. № 352 (далее – Положение), определяются такие способы вручения повесток:

через жилищно-эксплуатационные организации, домовладельцев;

через исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, где нет военных комиссариатов;

через руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности.

«Этот перечень является исчерпывающим, поэтому вручение повесток в общественном транспорте, возле станций метро, ​​на улице и другим способом, не предусмотренным Положением, – являются незаконными», – отмечают правозащитники.

К тому же, согласно п. 68 Положения, в личных делах призывников должен храниться корешок повестки с подписью призывника о том, что он предупрежден о дне и времени явки в районный военный комиссариат. То есть сообщение должно быть вручено призывнику лично. «Поэтому вызовы, например, по телефону, по почте или подписание повестки другими лицами не должно считаться надлежащим вручением повестки», – уточняют правозащитники.

Что касается законности проверки документов, то, как сообщается, работники военкомата не имеют права останавливать людей призывного возраста в общественных местах и ​​просить документы для установления личности, поэтому часто они привлекают работников полиции для совершения таких действий. В свою очередь полицейские могут потребовать предъявить документы только в определенных законом Украины «О Национальной полиции» случаях.

Так, в соответствии со ст. 32 этого закона: Полицейский имеет право требовать у лица предъявление им документов, удостоверяющих личность, и/или документов, подтверждающих соответствующее право лица, в следующих случаях:

если лицо обладает внешними признаками, похожими на внешние признаки лица, находящегося в розыске, или без вести пропавшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намеревается совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или на объекте со специальным режимом, или в месте осуществления специального полицейского контроля;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, оборот которых ограничен или запрещен, или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права другим образом невозможно;

если лицо находится в месте совершения правонарушения или дорожно-транспортного происшествия, другой чрезвычайной ситуации;

если внешние признаки лица или транспортного средства, или действия лица дают достаточные основания полагать, что лицо причастно к совершению правонарушения, транспортное средство может быть орудием или объектом совершения правонарушения.

Во всех остальных случаях требования сотрудников полиции, даже если они предъявят свои документы, будет незаконным.

Что касается законности задержания военнообязанных, то, как объясняют правозащитники, лицо может быть задержано в рамках уголовного или административного производства.

Так, согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины, полицейские могут задержать лицо исключительно по решению суда или непосредственно в момент совершения правонарушения (ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса Украины).

В рамках административного дела в отношении военнообязанного, который уклоняется от срочной службы, полиция может провести административное задержание лица, но не более чем на 3 часа (ст. 263 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Административное задержание может производиться только в исключительных случаях (ст. 360 Кодекса Украины об административных правонарушениях) с целью:

пресечения административных правонарушений, когда исчерпаны другие меры воздействия установления личности;

составления протокола об административном правонарушении при невозможности составления его на месте совершения правонарушения, если составление протокола является обязательным;

обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дел и исполнения постановлений по делам об административных правонарушениях.

Итак, для законности действий полицейских в момент задержания военнообязанного необходимо открытое уголовное производство по ст. 335 (Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава) Уголовного кодекса Украины или начатое административное производство по ст. 210-211-6 КУоАП (Нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе; Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации; Умышленное повреждение учетно-военных документов или потеря их по неосторожности; Неявка по вызову в военный комиссариат т.д.), а также необходимо обоснованное основание, предусмотренное законодательством для проведения задержания.

«Отсутствие производства или основания при задержании призывника будет свидетельствовать о наличии составов преступлений в действиях полицейского или полицейских, предусмотренных ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) и ст. 371 (Заведомо незаконные задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей) Уголовного кодекса Украины. Если задержание было совершено работниками военкомата по мотивам доставки призывника в военкомат, такое задержание в любом случае будет свидетельствовать о наличии состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 146 УК (Незаконное лишение свободы или похищение человека) из-за отсутствия у работников военкоматов полномочий на задержание лиц», – резюмировали в ХПГ.

Напомним, что согласно соответствующему указу президента, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет проходить набор на срочную военную службу.

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