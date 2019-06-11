Отставка Суркова и Донбасс: Мнение политолога. Новости

Отставка помощника президента России Владислава Суркова с поста куратора «Л-ДНР» ни к чему хорошему для Украины не приведет. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Суркова серьезно ослабили. Сурков, как считается в Москве, наделал большое количество ошибок. С подачи Суркова многие в России верили в то, что победа [на выборах президента Украины] будет за Порошенко», – сказал он.

«Структуры Суркова проспали Зеленского», – отметил Бондаренко.

По его словам, избрание президентом Украины Владимира Зеленского стало сигналом для российских контрэлит и показало, что «вы тоже можете». «Для них это было в какой-то степени шоком. Сразу же после первого тура выборов [президента Украины] в отставку был отправлен Олег Говорун – это один из ближайших к Суркову людей. Он отвечал за приграничное сотрудничество, в том числе за "ДНР" и" ЛНР", в том числе в его ведении находилась Украина, Кавказ. Это человек, который долгое время находился в Кремле. Потом начали говорить об ослаблении Суркова», – продолжил эксперт.

«Фактически сейчас многие рычаги влияния переместились в руки к бывшему послу России в Белоруссии Михаилу Бабичу. Он будет заниматься сегодня в том числе и Украиной. Если это так, то существенно меняется и картина… Бабич дожал Лукашенко. За свое краткое пребывание в Белоруссии он добился всего того, что поставил перед ним Путин», – говорит Бондаренко.

Политолог уверен, что Кремлю невыгодно финансировать «Л-ДНР», поскольку они не приносят России никакой пользы, а назначение российским куратором «республик» Михаила Бабича только осложнит урегулирование конфликта на Донбассе.

«Его направляют на достаточно сложные направления, которые нужно решить. Сурков – это подвешивание ситуации, он может заговорить, заболтать ситуацию, отодвинуть ее на время, заморозить на время… Что касается Бабича – это "мистер Nо", который может жестко через колено переломать любую ситуацию и добиться своего результата», – убежден Бондаренко.

«Украине необходимо сегодня при подготовке переговорного процесса с Россией четко понимать, кто будет сидеть по ту сторону стола, и что за люди будут вести диалог, и кто с нашей стороны будет "мистером Nо"», – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что кремлевский куратор «Л-ДНР» Владислав Сурков ушел в отставку.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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