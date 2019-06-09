В «ЛНР» на шахте погибли двое горняков. Новости

В Свердловском р-не неподконтрольной Украине Луганщины в шахте погибли двое горняков. Об этом сообщает «МЧС ЛНР».

«В Свердловском р-не на предприятии ООО "Борс" шахтоучасток №7 в результате несчастного случая, произошедшего во вспомогательном наклонном стволе погибли 2 горнорабочих: 1977 и 1984 года рождения. На момент прибытия отделений ВГСО на шахту, пострадавшие были выданы на поверхность членами ВГК без признаков жизни. По данному факту ведется следствие», – говорится в сообщении.

Подробности ЧП не сообщаются.