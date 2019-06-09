Ситуация в пунктах пропуска днем 9 июня (Фото). Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 июня, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анастасия: «13:46. [Как сегодня движение в Горловке в сторону Украины?]. Никак. Люди там с ума сходят. Очередь не двигается».

О количестве машин в очереди очевидцы не сообщают, но публикуют фото очереди на КПП «Горловка» («ДНР») в сторону Бахмута.

Фото: соцсети

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Макс: «11:00. Что-то за очередь на Каргиле сегодня ни слова. Рассказываю. Ночевал. Приехал около 19:00, в льготке машин 10 осталось ночевать, обычная до моста. Начали пропускать около 6 утра. По 6 машин на полосу. Раза 3 запускали на реверс. Передо мной стояло по льготке машин уже 20. Потянулись перевозы. Запускали очень быстро. В 7 утра я уже был на БП на проверке. 10 минут, и я уже выехал. Проверяют по-новому, по одному человеку, документы сразу отдают. Но быстро. Машин очень много на выезд. Льготки под мост, обычная на месте около ямы. 11:01. На мосту: удивительно, но на украинском блокпосту скопилось машин 30. Украину проходил дольше ДНР. На Донецк было машин 30-40 на ДНР посту. 11:02. Украина на Донецк пустая. Поэтому если очень надо утром проехать, ночуйте на БП»;

Ольга: «11:22. Еленовка в Украину. Основная – дальше храма стоят. Льгота – 22 машины. На посту по 5 машин проверяют»;

Mishurova: «11:50. Каргил в Донецк: основная машин 40, льгота 5. 13:51. На Каргиле в Донецк 60 машин, льгота 26. Движется по чайной ложке. За 2 часа 20 машин заехало»;

Руслан: «12:29. Каргил в Донецк 70 машин, льготки 20. Пускают по 3 машины с основной и льготной. Очень медленно, жаримся стоим с детьми… Всего 6 машин запускают»

Светлана: «12:53. На Каргиле основная на мосту, льготы тоже много, наверное машин 50+, люди ругаются, перевозчики щимятся в льготу, много с детками маленькими, их не пропускают вне очереди, жесть»;

«Den Chip»: «13:05. Каргил выезд из Донецка 165 основная, 52 льгота, 5-7 суперльгота»;

Татьяна: «13:58. На Каргиле в Донецк пускают по 3 машины из каждой очереди, очень медленно. Проверяют по 15 минут»;

Лариса: «14:12. В Еленовке нет связи МТС»;

Анна: «14:21. Стою на Каргиле в сторону Донецка уже час без движения. Всего впереди машин 20, едут только блатные. Украину прошла за 10 минут, очереди нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ольга: «11:50. Дорога из Мариуполя в Донецк 4 часа. Выехала в 6:20. В 10:20 попала в Донецк. Это издевательство над людьми. Но это, я так понимаю, повезло»;

Влад: «11:54. Еленовка – жесть… Основная почти у рынка, льгота – около 30, люди возмущаются, машины сигналят… Обстановка накаляется»;

«Pljaskin»: «13:02. На Еленовке вот сейчас подъехал к заезду на проверку (но еще не заехал и, наверное, тут еще минут 40 буду стоять) это я стою с 4 утра, можно себе представить, что там в хвосте творится. Женщины и скандалить ходили, и дудели тут все, пофиг. Говорят, у нас приказ: запускать по 6 авто»;

«Р. Х.»: «14:07. Еленовка На въезд 90 + 40 льготы».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Лиля: «11:38. Октябрь в сторону Украины до камышей»;

Александр: «12:55. На Куликово очередь выше камышей. 35 машин»;

Сергей: «13:33. Гнутово в Украину: Приехали в 11:30. Стали в очередь на ДНРовском БП. Уехали с украинского БП в 13:30. Всем удачно отстоять, проехать и добраться до пункта назначения!»;

Надежда: «13:11. От Новоазовска доехали за 3 часа».

КПВВ «Станица Луганская»:

Светлана: «11:40. В 9:40 на КПП Станицы в Украине, в 10:30 уже в автобусе на Луганск. Везде свободно».

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