«Дикое поле. Путь в Европу»: На Донетчине прошел исторический фестиваль-реконструкция (Фото). Новости

Вблизи села Назаровка (Никольский р-н, Донецкая обл.) в пределах Украинского степного природного заповедника «Каменные могилы» состоялся историко-культурный фестиваль «Дикое поле. Путь в Европу». Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Мероприятие прошло в субботу, 8 июня. «На фестивале присутствовали представители практически всех национальностей, проживающих на территории Донецкой области. Надеюсь, что фестиваль будет развиваться и дальше, демонстрируя, что в Донецкой области, кроме войны есть развитие, традиции и история», – отметил заместитель председателя ДонОГА Игорь Стокоз, посетивший мероприятие.

Так, гостям праздника показали реконструкцию истории Украины в различных исторических периодах: скифского, княжеского, казацкого и возрождения независимости. Также для присутствующих состоялись показательные выступления клубов реконструкторов, национальные традиционные казацкие соревнования, презентация старинных и национальных блюд, вернисаж и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Как сообщается, все желающие имели возможность посмотреть конное шоу, фестиваль воздушных змеев, фаер-шоу. Прошел концерт коллективов области и гостей фестиваля, а также вечерний показ современных украинских фильмов под открытым небом. Завершилось мероприятие выступлением группы VRODA.

Ранее сообщалось, что в Никольском районе в лесном массиве охранной зоны заповедника «Каменные могилы» прошел областной слет пластунских и скаутских организаций.

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