Политолог пояснил, почему России не нужны «Л-ДНР». Новости

Кремлю невыгодно финансировать «Л-ДНР», поскольку они не приносят России никакой пользы, а одни убытки. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«"Л-ДНР" сегодня являются невыгодными России объектами – экономической отдачи никакой, продвижения интересов России никакого, явного выхода из ситуации нет, тратить каждый год 4-4,5 млрд России на эти образования приходится, постоянно какие-то склоки, постоянно какие-то моменты, связанные с контрабандой и так далее», – сказал он.

«России приходится постоянно держать у границ "Л-ДНР" достаточно серьезные войска. Кто знает: завтра, например, боевики недополучили деньги, взбунтовались и пошли в Россию, например. Естественно, что любые миграционные процессы должны каким-то образом контролироваться», – продолжил Бондаренко.

По его словам, Донбасс сегодня – это замороженный конфликт. «Несмотря на то, что гибнут люди, несмотря на обстрелы, линия сохраняется, и можно говорить о замороженном конфликте... В данной ситуации можно говорить, что замороженный конфликт невыгоден тем государствам, которые граничат с территорией замороженного конфликта», – отметил политолог.

«Россия могла достаточно толерантно относиться к замороженному конфликту в Приднестровье, в Нагорном Карабахе – ей было от этого не жарко, не холодно, а здесь – рядом находится сопредельная с территорией РФ [зона вооруженного конфликта]. Это угроза повышенной криминогенной опасности, это угроза, кроме контрабанды, появления неучтенного оружия. Это тоже абсолютно невыгодно России», – считает эксперт.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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