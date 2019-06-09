В Мариуполе пытались продать метадон и метамфетамин на 1 млн грн. Новости

В Мариуполе задержаны двое крупных наркоторговцев, которые пытались продать метадон и метамфетамин на сумму более 1 млн грн. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

«В ходе досудебного расследования установлено, что 7 июня 31-летний и 34-летний сообщники прибыли в Мариуполь с целью незаконного сбыта метадона и метамфетамина. Во время оперативной закупки у наркодельцов было изъято 300 г метадона и более 500 г метамфетемина на общую сумму более 1 млн грн по ценам "черного рынка"», – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, наркотовговцы задержаны, сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

«Дельцам, которые по предварительному сговору группой лиц незаконно сбывали опасные наркотические средства в особо крупных размерах, сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2,3 ст. 307 "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается», – сообщили в полиции.

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