Протестантский священник рассказал о притеснениях верующих в «ДНР». Новости

В «ДНР» продолжают притеснять верующих, только делают это теперь более организованно, чем в начале вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году. Об этом рассказал протестантский священник Сергей Косяк.

«Начиная с 2014 года, там всегда на религиозной почве были притеснения, начиная с того, что арестовывали служителей прямо после службы, сажали в подвалы. 4 священнослужителей из Славянска убили 2 сыновей пастора, 2 дьяконов: после службы их забрали на Троицу, их жестко избили, убили и трупы спалили», – сказал он.

По его словам, есть масса случаев, когда в «ДНР» забирали у религиозных общин принадлежащие им здания. «Провоцировали ненависть на религиозной почве. Это было в 2014-2015 годах. Это был беспредел – пик неконтролируемого давления или гонения верующих православных Московского патриархата», – продолжил Косяк.

«Начиная с 2016-го и 2017 года, притеснения такие, как были раньше, прекратились. Они стали более профессиональные, они стали более организованными… "ДНР" и "ЛНР" – это реально два совершенно разных "государства" со своей структурой, со своими "правителями" и со своим отношением к религиозной составляющей и к верующим», – отметил священник.

Он также сообщил, что если обобщить эту «религиозную палитру» в «Л-ДНР», то гонения и притеснения всех не православных верующих Московского патриархата «входят в их "государственную" политику», только они ее по-разному реализовывают.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Черноморская ТРК»

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