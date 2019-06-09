В Госпогранслужбе рассказали о ситуации с безопасностью на КПВВ на Донбассе за неделю. Новости

За прошедшую неделю через линию разграничения на Донбассе было оформлено 260 тыс. граждан и 32 тыс. транспортных средств. Об этом сегодня, 9 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«В связи с неисправностью в документах или отсутствием необходимого перечня документов отказано в пропуске через линию соприкосновения 175 лицам. Пограничниками в КПВВ оформлено 20 внутренне перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематические нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации РФ вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинскими властями территории», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на КПВВ пограничники выявили 18 паспортных документов Украины, содержащих признаки частичной подделки.

«К административной ответственности в контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения привлечены 11 граждан, в отношении которых установлено, что они пересекли государственную границу Украины с РФ в неработающих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке российско-украинской границы. Также материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 3 иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории Украины», – сообщили в Госпогранслужбе Украины.

В ведомстве отметили, что через КПВВ «Новотроицкое» проследовало 36 грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной украинским властям территории Донбасса: «В общем оформлены гуманитарные грузы весом 594,04 тонны».

Также сообщается, что на КПВВ за минувшую неделю пограничники зафиксировали 6 случаев, когда граждане пытались «договориться» о беспрепятственном пересечении линии разграничения. По всем фактам в Национальной полиции направлены уведомления об обнаружении признаков преступлений для принятия соответствующих правовых решений.

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