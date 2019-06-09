Об урегулировании конфликта на Донбассе говорить рано, – политолог. Новости

Вооруженный конфликт на Донбассе разрешится не скоро, поскольку является часть противостояния между Россией и США. Такое мнение высказал политолог Константин Бондаренко.

«Пока еще рано [говорить об урегулировании конфликта на Донбассе]. Пока не решены основные вопросы в отношениях США и России, потому что "Л-ДНР" – это прямая экстраполяция противостояния между США и Россией. Это не просто какой-то внутренний конфликт, это не просто конфликт между Украиной и Россией. Это конфликт марионеток – американских, которые сидят в Киеве, и российских марионеток, которые сидят в Донецке и Луганске. И решают не марионетки, решают кукловоды», – считает он.

По его словам, ситуация на Донбассе может обостриться. «Нас ожидает крайне напряженное полугодие. До 1 января 2020 года можно ожидать абсолютно всего на территории Украины. К сожалению, мы пока остаемся на острие событий, которые можно характеризовать, как большие глобальные политические процессы», – отметил Бондаренко.

Политолог также уверен, что Кремлю невыгодно финансировать «Л-ДНР», поскольку они не приносят России никакой пользы, а одни убытки.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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