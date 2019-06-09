В «ДНР»: В Горловке от взрыва пострадал 16-летний парень. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) в результате срабатывания неопознанного взрывного устройства ранен 16-летний житель поселка Гольмовский. Об этом сегодня, 9 июня, сообщил «мэр» Горловки Иван Приходько в соцсетях.

«Скорая забрала с адреса: ул. Селидовская, 8/27, где проживает отец ребенка. Предварительный диагноз: МВТ, травматическая ампутация пальцев левой кисти, множественное осколочное ранение обеих нижних конечностей, геморрагический шок 1 степени, состояние тяжелое», – написал он.

Подробности ЧП неизвестны.

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