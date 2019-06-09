Документы приняли быстро, но говорили так, будто делают одолжение: Переселенка о работе ЦПАУ Мариуполя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) открыли в 2016 году. Ежедневно его посещает от 400 до 600 человек. Принимают здесь местных жителей и переселенцев. Об этом сообщила заместитель директора мариупольского ЦПАУ Надежда Погибельная, передает «Громадське радіо».

По ее словам, в центральном офисе оказывают 247 услуг: земельные вопросы, строительство, регистрация бизнеса, регистрация имущественных прав, оформление паспортов, некоторые социальные услуги.

С конца прошлого года здесь запустили сервис «мобильный администратор». К тем, кто не может самостоятельно добраться в ЦПАУ, администраторы приезжают домой. «Для подтверждения возможности выезда мобильной бригады по месту проживания гражданина, который по некоторым причинам не может посетить наш ЦПАУ самостоятельно, представитель этого гражданина должен предоставить медицинское заключение или справку о невозможности самостоятельно передвигаться», – говорит Надежда Погибельная.

Чтобы получить услуги, где прописка не имеет значения, обратиться в мариупольский ЦПАУ могут все жители Донетчины. «Решение вопроса зависит от характеристики услуги. Если она требует справки о регистрации, как ВПЛ, тогда нужно. Если административная услуга не связана с территориальной регистрацией, тогда эта справка не нужна. Услуги, связанные с оформлением частного бизнеса не требуют справки о статусе внутренне перемещенного лица, если это лицо имеет регистрацию в Донецкой области», – добавляет замдиректора.

Среди преимуществ мариупольского ЦПАУ – электронная очередь, консультации юристов, детский уголок. Впрочем, как отмечает мариупольчанка Юлия, в обслуживании есть и свои ложки дегтя. И вспоминает о своем опыте. «Для меня большое "но", что остались устаревшие бюрократические ошибки. Я столкнулась с тем, что что-то ЦПАУ не увидел, и у меня остался прописан лишний человек в квартире. Человек, который был хозяином этой квартиры и много лет назад умер. Это была проблема для меня, пришлось другие справки собирать и так далее. И вот буквально вчера – пытаюсь переоформить субсидию, сталкиваюсь с тем, что ЦПАУ подает сведения, что ребенок у меня родился в 2016 году, а прописали они моего ребенка в 2012 году», – объясняет женщина.

По словам переселенки из Широкино Натали Логозинской, в последнее время людей в очередях стало больше. Ей есть с чем сравнить, потому что сама женщина сюда часто обращалась с вопросами по оформлению бизнеса. «Единственный вопрос, вот я буквально недавно была, очень много людей, обслуживание дольше ждешь», – сказала она.

Работают в Мариуполе и пункты ЦПАУ в сервисном центре МВД и Левобережной администрации. Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Юлия Ислямова оформлять документы пришла сюда. «Единственное, что мне не понравилось здесь, документы приняли быстро, но сам специалист ... общались в такой форме, как будто они мне делают одолжение. Потом, когда мы зашли, говорит: "Что вы нас все время дергаете!". Если бы вывесили информацию, как принимают, по каким вопросам можно обратиться, то люди, наверное, по каждому своему интересу, где, что получить и не дергали. На мой вопрос: "Скажите, пожалуйста, срок выдачи документов. Есть же срок установленный законом", мне ответили: "Что вы меня спрашиваете? Я их выдаю?". Говорю: "Ну, вы же приняли документы, вы работник, должны знать...". "10 дней, но у нас постоянно задержки, ждите, вам перезвонят"», – рассказала переселенка.

В этом году в перечень услуг добавят еще несколько: по оформлению документов по строительству и в сфере регистрации юридических лиц. В сентябре же в Мариуполе откроют еще один центр. Сейчас туда набирают сотрудников.

Напомним, в Донецкой области на конец апреля 2019 года работали 29 ЦПАУ. На Донетчине работают над расширением спектра услуг и готовятся регистрировать автомобили в ЦПАУ.

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