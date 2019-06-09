В США отреагировали на возвращение Кучмы в Минский процесс. Новости

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер приветствует назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 9 июня, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретаря второго президента Украины Дарья Олифер.

По ее словам, на этой неделе в адрес Леонида Кучмы поступило обращение от команды специального представителя США по вопросам Украины Курта Волкера.

«Мы поражены его самоотверженностью и целеустремленностью, и мы желаем ему успехов в деле представительства Украины в ТКГ», – процитировала Олифер Волкера.

Напомним, 5 июня в Минске, впервые за 1,5 месяца, состоялось заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По итогам переговоров представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил прописать в договоренностях о «режиме тишины» на Донбассе норму «не стрелять в ответ», отменить экономическую блокаду Донбасса, прекратить огонь и провести обмен пленными. Кроме того, 10 июня планируется начать разведение сил на участке в Станице Луганской (Луганская обл.).

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