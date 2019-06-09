Эксперт пояснил, почему заигрывание политиков на темах Донбасса и Крыма опасно для Украины. Новости

Украинское общество стремится к миру и стабильности в стране, а различные политические силы будут использовать темы стабилизации ситуации на Донбассе и возвращения Крыма в предвыборной гонке. Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков, передает «Сегодня».

«У общества есть запрос по нормализации обстановки на Донбассе и возвращению Крыма. И есть политсилы, которые будут использовать это в своих целях, работать на этот запрос и использовать людей, военных, их посттравматический стрессовый синдром, тех, кто столкнулся с трагедией или потерял близких. Но эти технологии не сработают. С ними они не наберут и 5% голосов», – считает Стариков.

По его мнению, такие технологии будут неэффективными, а использование темы армии будет фактором дестабилизации для Украины.

«В этом главная опасность. Политические силы, используя эту тему, осознанно или неосознанно будут раскачивать ситуацию внутри страны. Они будут действовать по принципу "чем хуже, тем лучше". Они будут накалять обстановку», – отмечает военный эксперт.

«Армия, ВСУ и военные формирования, вне политики. И в таких условиях контролирующие органы и командиры будут тратить больше времени на профилактическую работу, а не заниматься боевой подготовкой», – пояснил Стариков. Стариков.

Он убежден, что в таких условиях соответствующие службы должны реагировать на любые неоднозначные лозунги политических сил и их неоднозначные заигрывания с темами Донбасса и Крыма.

«Сейчас начальник Генштаба должен начать быстро реагировать в информационной сфере и опровергать фейки. А СБУ должна реагировать на призывы людей, на недостоверную информацию, чтобы они не призывали людей к различным действиям», – резюмировал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

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