В Покровске оштрафовали мать школьника за травлю ребенка в школе. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) суд Донецкой области рассмотрел материалы о привлечении к административной ответственности женщины, чей сын является участником буллинга. Об этом сообщается на сайте Красноармейского горрайонного суда Донецкой области.

Отмечается, что ребенок женщины – ученик УВК №2 г. Покровска, 24 апреля, находясь в школе, причинил физическую боль несовершеннолетнему ученику, а также оказывал систематический вред психологическому и физическому здоровью потерпевшего.

За это женщина оштрафована по ч. 3 статьи 173-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «Буллинг (травля) участника образовательного процесса». Ей назначено административное взыскание в виде штрафа в пользу государства в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан – 850 грн.

Источник: ТК «Орбита»

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