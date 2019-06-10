Вас ждут на стройках: Жители России опасаются волны мигрантов из «Л-ДНР». Новости

Жители России обеспокоены возможным наплывом трудовых мигрантов из «Л-ДНР», которые получат в «республиках» российские паспорта. На этом акцентировал депутат Городской думы Волгодонска (Ростовская область РФ) Владимир Брагин.

«Регион и страна беспокоятся – а не заявятся эти 2-3 миллиона человек наших новых граждан, не станут ли они массово получать паспорта, и не является ли это проблемой? Угрозой рабочих мест, не заберут ли у тебя работу – люди приехали и готовы работать за меньшие деньги. Это та же миграция, но только из братских территорий. Но все равно – люди напрягаются, люди задают вопросы», – озвучил Брагин.

В ответ на это политик, финалист проекта «Политический лидер» Александр Дарьянов заметил, что бояться трудовой миграции из «Л-ДНР» не стоит, т.к. эти люди заменят уже имеющихся мигрантов из постсоветских стран Азии и Кавказа. Он считает, что в Россию поедет, прежде всего, молодежь и квалифицированные кадры. «Нужно исходить из того, что человек, получивший российский паспорт, сейчас может спокойно приехать сюда, начать здесь работать, купить жилье. Мы, в первую очередь, защищаем людей, которые остались там. С точки зрения трудовой миграции – это дополнительный ресурс, которого не надо бояться. Он может заместить тех же приезжих из других республик. У нас есть миграция из Средней Азии, из Кавказа, из других регионов. Просто возникает дополнительная конкуренция на рынке. Но это конкуренция высококвалифицированных. Те люди, которые живут в Донецке и Луганске, это все равно более высокий инженерный уровень. А для строителей это наоборот возможность выбрать новые кадры, привлечь новую свежую кровь», – пояснил он.

«В любом случае, поедет молодежь – для них это выход их энергии, реализация возможностей. И на мой взгляд, это здорово. Это возможность роста нашей экономики. А если они будут зарабатывать здесь, то они будут помогать своим родителям, родственникам, оставшимся в Донецкой и Луганской областях», – добавил Дарьянов.

Брагин согласился с этой позицией, намекнув, что трудовые мигранты из «Л-ДНР» будут не так выделяться, как нынешние гастарбайтеры из Таджикистана, Узбекистана и др. «Это один общий уровень, один менталитет. Это не так будет заметно, я считаю», – сказал он.

Также депутат уверен, что привлечение жителей «Л-ДНР» будет способствовать развитию российской экономики. «Это люди, которым нужно жилье, им нужно кушать, одеваться, покупать машины. Это огромная возможность здесь взять кредиты. И тут же запускается строительный сектор, увеличивается потребительский рынок», – резюмировал Брагин.

Как сообщалось ранее, в России растет недовольство тем, что из-за упрощенной системы получения гражданства для жителей «Л-ДНР» в отделениях Федеральной миграционной службы (ФМС) существенно увеличились очереди.

Для справки: Региональная партийная школа «Политический лидер» – проект партии «Единая Россия», который реализовывается на федеральных уровнях.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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