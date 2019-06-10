Битвы за «пособие переселенца»: Правительство готово к контрудару . Статьи

Пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека сообщила, что самым распространенным основанием прекращения выплаты ежемесячной адресной помощи для покрытия расходов на проживание внутренне перемещенным лицам (т. н. «пособие переселенца») является нетрудоустроенность трудоспособных лиц в течение 4 месяцев.

Такое заключение, сделанное мониторами (наблюдателями) уполномоченного на основании «мониторинговых визитов» (проще говоря – проверок), весьма примечательно сразу по нескольким причинам.

Адресная помощь – легкие деньги?

Прежде всего, это – прямая связь которую правительственные чиновники регулярно проводили (и проводят) между адресной помощью ВПЛ и выплатой пенсий этим самым ВПЛ. Классикой жанра можно считать, к примеру, такое высказывание.

«По факту из 1,5 млн зарегистрированных ВПЛ, адресную помощь получают всего 200 тыс. человек. Это дает нам основания усомниться в реальном количестве переселенцев. Среди зарегистрированных 1,5 млн переселенцев есть те, которые по факту таковыми не являются. Эти люди проживают большую часть времени на неконтролируемых Украиной территориях, а статус ВПЛ оформляют исключительно ради получения пенсии», – заявил еще в декабре 2017 года министр труда и социальной политики Андрей Рева.

Кстати, тогда же он предложил установить, что статус ВПЛ реально может иметь только тот переселенец, который находится на контролируемой Украиной территории более 183 дней в год. А если не находится, то какой он тогда ВПЛ?

Похожие на это заявления звучали из уст чиновников периодически. Причем их контекст был таким – любому реальному переселенцу не составляет совершенно никакого труда оформить себе адресную помощь. Именно поэтому количество переселенцев, оформивших себе такую помощь и можно с высокой достоверностью считать количеством реальных переселенцев, постоянно проживающих на контролируемой Украиной территории. Если же ВПЛ не оформили себе адресную помощь, то это исключительно потому, что они на самом деле не проживают на контролируемой территории. Иначе получается, что они добровольно отказались от денег, чего, учитывая финансовое состояние подавляющего большинства ВПЛ, просто не может быть.

Однако, как следует из заявления мониторов уполномоченного Верховной Рады по правам человека, существует еще и четкое соотнесение выплаты ВПЛ адресной помощи и их трудоустройства. И это также весьма примечательный момент.

Нет работы – нет и помощи

Как известно, уровень занятости переселенцев остается довольно низким в сравнении с остальным населением Украины. Согласно очередному (12-му) отчету Национальной системы мониторинга ситуации с ВПЛ, обнародованному Международной организацией миграции (МОМ) в апреле 2019 года, весь минувший 2018 год уровень занятости переселенцев составлял 44%, из которых 2% были заняты своим делом. Причем, из этого количества более 12 месяцев работали на одной работе 67% ВПЛ. У остальных работа была, скажем так, не постоянной.

При этом стоит учесть, что эту и так невысокую цифру существенно подтягивают вверх показатели ВПЛ, проживающих сейчас в Киеве. Уровень занятости среди переселенцев столицы составляет вызывающие глубокое уважение 87%. Одновременно это означает, что в других регионах уровень трудоустройства среди ВПЛ ощутимо ниже задекларированных 44%.

Для сравнения, доля занятых среди населения Украины в возрасте 15-70 лет, к примеру, с апреля по сентябрь 2018 года составляла 58%. Примечательно, что занятость среди нынешних ВПЛ до того, как они стали переселенцами, составляла в среднем примерно 60%, что даже немного выше, чем в общем по Украине.

Однако, вернемся к «пособию переселенца». Правительство еще 1 октября 2014 года приняло Постановление №505, которым утвердило «Порядок предоставления ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг».

В отношении трудоустройства «Порядок…» устанавливает, что «если ВПЛ трудоспособного возраста не работает, не трудоустроилось в течение двух месяцев со дня назначения выплаты денежной помощи, размер такой помощи для трудоспособных членов семьи на следующие 2 месяца уменьшается на 50%, а на следующий период – прекращается».

Пикантность ситуации заключается в том, что сотрудники различных правозащитных организаций неоднократно сообщали, что чиновники местных Управлений труда и социальной защиты населения (УТСЗН) довольно часто весьма своеобразно понимают такую формулировку.

Одну из трактовок пару месяцев назад привели в пресс-службе представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине (NRC). Звучит она так: «Трудоспособное лицо, которое не нашло работу в течение 4-х (по мнению некоторых УТСЗН – даже двух) месяцев с момента первого назначения адресной помощи, теряет право на ее получение. Например, если лицо трудоустроилось через год после первого назначения адресной помощи, то оно больше никогда не сможет получать адресную помощь как работоспособное». Никогда от слова вообще…

Для преодоления такой позиции правозащитники настойчиво рекомендуют уже ставший традиционным судебный механизм. Впрочем, как сообщили в том же Норвежском совете: «К сожалению, не все УТСЗН добровольно выполняют решение суда в пользу ВПЛ. В некоторых случаях для получения помощи необходимо получать исполнительный лист и предъявлять его к исполнению в органы Государственной исполнительной службы». Ну, в общем, здесь все как обычно.

Плюс постоянная креативность

При этом нельзя не признать, что работники УТСЗН подходят к вопросу еще и вполне творчески. К примеру, в конце января нынешнего года сотрудники Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») рассказали интересную историю семьи переселенцев из Железного (до переименования – город Артемово Торецкого горсовета).

«После того, как семья в июле 2018 года переехала, в Управлении социальной защиты населения Торецка им несколько раз отказывали в назначении адресной помощи. Работники управления настаивали, что если ВПЛ переместились из одного населенного пункта, расположенного вблизи линии соприкосновения, в другой населенный пункт также на линии соприкосновения, то необходимо предоставить акт разрушенного или поврежденного жилья и только тогда ежемесячная адресная помощь будет назначена», – рассказала монитор БФ «Право на защиту» Наталья Шевченко.

По ее словам, юристы фонда проанализировали практику УСЗН в других городах и районах вблизи линии соприкосновения и обнаружили, что там ВПЛ в назначении адресной помощи в подобных случаях не отказывают. То есть свое требование сотрудники УТСЗН банально придумали сами…

В конце концов, после жалобы в Департамент социальной защиты Торецкого горсовета, социальная помощь была назначена и выплачена. «История с отказом ВПЛ в выплате адресной помощи не является единичным случаем. Положительным моментом является то, что вопрос удалось решить в досудебном порядке, а потому гораздо быстрее семья ВПЛ получила долгожданную помощь», – сообщил по этому поводу глава Славянского офиса БФ «Право на защиту» Владимир Орехов.

Условия, которые невозможно отследить

Кстати, наличие работы не единственное условие для ВПЛ для получения «пособия». Также необходимо, чтобы у ВПЛ и членов его семьи на подконтрольной территории не было в собственности жилой недвижимости (или ее части). Исключение составляют жилые помещения, в отношении которых есть акт технического состояния, подтверждающий, что в них жить нельзя.

Еще одним условием является отсутствие у ВПЛ и членов его семьи депозитного вклада в сумме, превышающей 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января – 1 853 грн, т.е. не более 46 325 грн). И, наконец, для получения адресной помощи необходимо благополучно пройти все проверки, установленные для переселенцев.

Кстати, о членах его (в смысле ВПЛ) семьи в официальных документах упоминается вовсе не для красного словца. Согласно Семейному кодексу Украины, семьей считаются люди, проживающие совместно и имеющие общий быт. Причем, супруги считаются семьей даже если не живут вместе по причине учебы, работы, лечения, ухода за родителями или детьми, или в связи с другими «уважительными причинами».

В этой связи можно вспомнить заявления Харьковской правозащитной группы в феврале прошлого года о том, что к ним «уже массово начали обращаться переселенцы, в отношении которых были открыты… уголовные дела по ст. 190 Уголовного Кодекса Украины – "Мошенничество"». Причем, под мошенничеством понималось как раз незаконное получение ВПЛ от государства адресной помощи.

«Чаще всего в УТСЗН переселенцев не информируют о том, что они не могут получать адресную помощь при наличии недвижимости вне зоны АТО или денег на депозите», – сообщил юрист благотворительного фонда «Станция Харьков» Андрей Тарасенко.

А что же сами переселенцы? Дело в том, что с 2014 года пункт Постановления КМУ №505, определяющий ограничения для получения адресной помощи, менялся несколько раз. Причем, за нюансами процесса трудно было уследить даже специалисту.

Так, до 23 апреля 2015 года адресная помощь не полагалась, если семья ВПЛ владела двумя (или более) авто. Ну, кроме откровенного старья. До 9 августа 2015 года адресная помощь не полагалась переселенцам, чье единственное жилье находилось в так называемой «серой зоне». А с 1 июня 2017 года право на адресную помощь утратили ВПЛ, владеющие частью жилья на контролируемой Украиной территории. Также по ходу дела менялись размеры разрешенных депозитов и другие важные нюансы.

Люди с уголовным… будущим?

Нюансы оказались более чем важными после того, как в сентябре 2017 года Ленинский райсуд Запорожья удовлетворил иск местных органов социальной защиты о взыскании с семьи переселенцев адресной помощи в 22,75 тыс. грн, выплаченной с ноября 2014 года по июль 2016 года. Причина – одна из членов семьи ВПЛ владела долей жилья в… 6,4 кв. м.

Примечательно, что к этому моменту украинские суды вынесли уже несколько десятков подобных решений. Во всех было сказано почти одно и то же: «…имея прямой умысел и корыстные мотивы к незаконному обогащению и с целью улучшения своего материального положения за счет средств резервного фонда Госбюджета, подал в районное УТСЗН заявление на получение ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия затрат на проживание, в т.ч. на оплату жилищно-коммунальных услуг для себя».

Интересно, что и тут во всю проявился творческий подход. Как сообщил тогда адвокат фонда «Право на защиту» Герман Петров, от переселенок в Донецкой области потребовали вернуть адресную помощь, т.к. они владеют жильем в Константиновке и Авдеевке. И это несмотря на то, что Константиновка входила в список населенных пунктов, где официально шла АТО, а Авдеевка – в список населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. Позже этим случаям добавились и другие аналогичные.

Все эти примеры хорошо показывают, что едва ли корректно использовать получение адресной помощи, как критерий «истинного переселенца». По перечисленным причинам многие ВПЛ не получают адресной помощи, хотя реально постоянно проживают на контролируемой Украиной территории. Более того. Количество переселенцев, получающих адресную помощь постепенно уменьшается. Впрочем, здесь сказываются и объективные причины: часть ВПЛ обзаводится своим жильем или новыми членами семьи, имеющими жилье, и теряет право на адресную помощь, другая часть – возвращается обратно на неконтролируемую Украиной территорию и также теряет это право.

Очередной заход экономии на подходе

Однако, вернемся к трудоустройству переселенцев. Цифру о том, что в прошлом году уровень занятости переселенцев составлял 44%, игнорировать довольно трудно. Это было одной из причин того, что в министерстве труда и социальной политики наконец решили разорвать связь между получением адресной помощи и трудоустройством в течение 4 месяцев.

«Если трудоспособное лицо в течении 4 месяцев не трудоустроилось, ему адресная помощь прекращается, и на последующие периоды не назначается. Сейчас мы разработали проект постановления, которым предусмотрено, что эти лица после трудоустройства будут иметь возможность на продолжение получения этих выплат», – сообщил в январе нынешнего года заместитель начальника отдела организации предоставления адресной помощи ВПЛ и решения вопросов депортированных лиц Минсоцполитики Евгений Кривошеев.

Однако дело это оказалось небыстрым и на данный момент вопрос привычно «висит в воздухе». Впрочем, в правительстве в вопросах увеличения денежных выплат переселенцам вообще не любят торопиться…

Чего не скажешь об обратном процессе – экономии на выплатах ВПЛ. Здесь всегда все довольно быстро. К примеру, пару недель назад правительство оперативно определило порядок проведения проверок государственных выплат, иначе называемого верификацией. Как сообщил Правительственный портал, целью предпринятого шага с помощью верификации и мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий и других социальных выплат, осуществляемых за счет государственных средств, является максимальная оптимизация бюджетных расходов.

А тем временем представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека продолжают свои регулярные мониторинговые визиты в учреждения УТСЗН. Нет сомнений, что они и в будущем будут находить много интересных и разнообразных фактов о переселенцах и нюансах трактовки их прав. А как иначе? Деньги-то серьезные.

По данным Счетной палаты, на адресную помощь ВПЛ с 2014 по 2019 год из госбюджета было направлено 15,9 млрд. грн. Для нашей бедной страны это непозволительно много… И да, адресная помощь для нетрудоспосбных переселенцев (пенсионеров, детей…) составляет – 1 тыс. грн, а для работающих ВПЛ допенсионного возраста – 442 грн в месяц.

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