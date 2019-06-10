В купальниках и шубах: В Славянске выбрали «мисс-2019» (Фото). Новости

В Славянске (Донецкая обл.) прошел финал конкурса красоты «Мисс Славянск-2019».

На титул самой красивой девушки города в этом году претендовало 10 участниц.

В субботу, 8 июня, финал прошел традиционно – с привычными этапами: «визитка» претендентки, сольный номер (конкурс талантов), дефиле в классических костюмах, вечерних платьях, шубах и купальниках, а также групповые танцы.

Каждая из девушек стала победительницей в какой-нибудь номинации и получила такое количество всевозможных подарков, что приходилось складывать их рядом с собой. Последнему поспособствовало большое число спонсоров, что выгодно выделяло «Мисс Славянск-2019» от аналогичных мероприятий предыдущих лет.

Наивысшие титулы получили:

«Мисс Славянск-2019» – Оксана Гапанович;

«Первая вице-мисс Славянска» – Екатерина Ковалева;

«Вторая вице-мисс Славянска» – Мария Бабкина.

По материалам: Карачун

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