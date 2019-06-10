В Славянске: Подсудимая Штепа «выгуляла» свои розовые шпильки (Фото). Новости

Экс-мэр Славянска, а ныне подсудимая по статье «создание террористической группы» Неля Штепа субботу, 8 мая, провела на финале конкурса «Мисс Славянск-2019», передает «Карачун».

Она оказалась не просто зрителем, а организаторы конкурса предоставили возможность Штепе вручить участницам сертификаты на услуги массажа.

Когда ведущий мероприятия объявил выход на сцену Нели Штепы, зал взорвался овациями.

Бывшая градоначальница пребывала в отличном расположении духа и привычном для себя романтичном образе: на ногах – ярко розовые туфли, в обращении к зрителям – все те же «родные мои», «любимые мои».

«Ее вчерашний облик резко контрастировал с образом "хронической подсудимой", которая на протяжении нескольких лет "укладывает на больничную койку" харьковских судей, едва те приближаются к рассмотрению ее уголовного дела», – отмечает издание.

Отметим, что на данный момент судьи, рассматривающие «дело Штепы» находятся в отпуске, следующее заседание в Орджоникидзевском районном суде Харькова назначено на 3 июля.

Напомним, Неля Штепа являлась Славянским городским головой в период с 31 октября 2010 года по 9 июля 2014 года. В период «русской весны» на Донбассе при ней произошел захват Славянска незаконными вооруженными формированиями под руководством российского офицера Игоря Стрелкова (Игоря Гиркина). «Дело Штепы» до сих пор считается резонансным (т. к. с захвата Славянска началась война на Донбассе). В этой связи Неля Штепа обвиняется в совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

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