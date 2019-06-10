В отличие от «ДНР»: Как в «ЛНР» сократили очереди на получение российского паспорта (Фото). Новости

В «ЛНР» рядом с паспортными столами количество людей, желающих подать документы на паспорт РФ, существенно ниже, чем в городах в «ДНР». Связано это с иным подходом к организации процесса.

По словам местных жителей, в отдельных пунктах приема документов (не во всех) введена система талонов – в них указан номер в очереди и дата, когда человеку нужно подать бумаги на паспорт РФ. В таких местах не дежурят жители с тетрадками, в которых ведется нумерация очереди, также людям не нужно приходить на ежедневные «переклички».

В остальных местах еще сохраняется прежняя система – с «тетрадками», но частотность перекличек жители устанавливают сами, не обязательно каждый день.

Пункт приема документов в Славяносербске

Во-вторых, в «миграционных отделах» увеличен штат сотрудников для обработки документов. Правда, для жителей график работы пунктов остался прежний – как и в «ДНР» 3,5 дня в неделю.

Также привлечены курсанты и студенты юридического профиля. Например, для получения «паспорта ЛНР» (наличие которого является главным условием для паспорта РФ) необходимо проходить процедуру дактилоскопии. Студенты как раз проводят снятие отпечатков пальцев.

В-третьих, людям не нужно дополнительно искать бюро переводов и выстаивать там очереди. Во многих пунктах приема документов перевод (например, украиноязычных свидетельств о рождении / смерти, браке / разводе) можно заказать сразу же на месте. Человек отдает копии, одну из которых сотрудники паспортных столов сами направляют в центр переводов, которые дополнительно организованы в местных вузах, техникумах, лицеях.

«У нас в университете переводами занимаются доктора, кандидаты филологических наук, также ассистенты нашей кафедры. Стоимость перевода одной страницы – 10 руб. (4 грн по местному курсу валют., – ред.)», – прокомментировала декан филологического факультета «Луганского национального университета ЛНР» Светлана Нередкова.

Пункт приема документов в Красном Луче (Хрустальный)

В-четвертых, в отличие от «ДНР», здесь постоянно открываются новые пункты приема документов. И не обязательно они должны находиться в паспортных столах.

Например, в Антраците такой пункт открылся на базе центра предоставления административных услуг в здании «мэрии». Здесь сотрудники «миграционной службы» проводят консультации, а также проверяют комплектность документов и выдают квитанции для оплаты услуг. После проведения оплаты подключаются специалисты центра – они работают с посетителями по заполнению документов в электронном виде. Далее пакет документов передается сотрудникам «миграционной службы» – они проверяют заявления в электронном виде и распечатывают их. Потом заявления подписывает «владелец», после чего пакет документов принимается сотрудником «миграционки».

В Свердловске (после переименования Должанск) такой пункт действует в местном Дворце культуры. Здесь же можно заказать перевод документов на русский язык – сотрудники принимают копии и передают их в центр перевода, который действует на базе свердловского лицея. Затем тут же можно получить готовый перевод, и сразу же подать документы на гражданство Российской Федерации.

«Мы подошли – очередей нет. Зашли буквально через 10 минут», – говорит жительница Свердловска Светлана Мележик.

Пункт приема документов в ДК Свердловска (Должанска)

Кроме того, в городах действуют отдельные консультационные пункты – здесь человек может получить консультацию по сбору документов, что так же снижает нагрузку на паспортные столы. В основном такие пункты организовывают при городских «администрациях», в центрах предоставления админуслуг.

Паспортный стол в Ровеньках

Как и в «ДНР» информация представлена на специальных стендах рядом с «учреждениями», регулярно публикуется в местной прессе. Но в отличие от соседней «республики», в очередях при паспортных столах работают студенты «ЛНР» – они разъясняют основные правила подачи документов, раздают специально разработанные памятки, могут провести первоначальный осмотр собранных материалов.

Из городов и районов «ЛНР» документы направляют в Луганск, оттуда – в Россию для рассмотрения и принятия решения о гражданстве РФ. По состоянию на конец мая в пункт приема в Новошахтенске (Ростовская область) направлено свыше 2 тыс. пакетов документов жителей «ЛНР».

Несмотря на решение определенных оргвопросов, очереди в «ЛНР» все равно сохраняются, и местные жители, так же как и в «ДНР», возмущаются происходящим.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

Читайте также: