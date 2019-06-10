Раньше каждый дом был заполнен: В Горловке люди живут в подвале школы (Фото). Новости

Жители неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) уже 5 лет живут в подвале закрытой за ненадобностью школы, не желая уезжать из родного города. Об этом говорится в сюжете российского телеканала «Звезда».

В 2014 году здесь развернулись ожесточенные бои, сейчас жизнь в поселке шахты 6/7 практически остановилась. Почти все жители горловского поселка уехали. Остались немногие – те, кто не захотел бросить свои дома. Некоторые люди занимают подвал старой школы.

«Я одна осталась на улице, никого нет. Вот это подвал еще – люди живут в подвале (школы – ред.). Выйду на улицу зимой – никого нет. А раньше жили люди, каждый дом был заполнен», – рассказывает местная жительница Валентина.

Магазинов в округе нет. На кладбище к родным – не доехать. В поселок ходят два автобуса.

В последнем доме, на самой окраине, живут Юрий и Елена: он – постоянно, она – приезжает раз-два в неделю. При этом супруги ведут домашнее хозяйство. Уезжать Юрий отказывается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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