Через 3 месяца: В Донецке пояснили, когда справятся с очередями за паспортами. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке районные паспортные столы не могу справиться с очередями из-за нехватки кадров и компьютерной техники. Об этом в комментарии «республиканскому» телеканалу рассказала «начальник сектора миграционной службы Буденовского района Донецка Елена Карабет.

«Нужно понимать, что мы подобрали людей. Для того, чтобы их оформить, нужно время. Нужно время на оформление и на обучение. Нам штат расширили, думаю, через 2-3 месяца нормализуется», – сказала она.

Карабет также акцентировала, что кроме увеличения штата необходима компьютерная техника. «Естественно, нам пообещали, что на каждого человека будет компьютер. Потому что без компьютера, без доступа к базе мы принимать людей не можем», – констатировала она.

Пока же в паспортном столе Буденовского района в день могут принять в среднем 10 человек. Здесь прием ведут, как и везде в «ДНР» – во вторник, среду, пятницу и полдня субботы. Документы на российский и «паспорт ДНР» принимают в разных кабинетах. Это немного ускорило процесс, но за 2 недели работы смогли собрать лишь 107 папок с документами на получение паспорта РФ.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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