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Антирекорд побит: В Донецкой области патрульные зафиксировали самого пьяного за рулем. Новости

Антирекорд побит: В Донецкой области патрульные зафиксировали самого пьяного за рулем

10.06.19 22:51dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Патульна поліція Донецькоъ області

В Мариуполе (Донецкая обл.) на линию «102» поступил вызов от прохожего, который стал свидетелем того, как водитель Daewoo поехал по тротуару в сторону детской площадки, где играли дети. Прохожие заставили водителя остановиться и вызвали полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора поразил даже опытных патрульных – 4,5 промилле.

На 38-летнего водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Патрульная полиция поблагодарила неравнодушных горожан за своевременное сообщение.

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