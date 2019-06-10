Антирекорд побит: В Донецкой области патрульные зафиксировали самого пьяного за рулем. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) на линию «102» поступил вызов от прохожего, который стал свидетелем того, как водитель Daewoo поехал по тротуару в сторону детской площадки, где играли дети. Прохожие заставили водителя остановиться и вызвали полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Донецкой области на своей странице в Facebook.

Во время общения с водителем инспекторы обнаружили признаки алкогольного опьянения. Результат газоанализатора поразил даже опытных патрульных – 4,5 промилле.

На 38-летнего водителя составили протокол по ч.1 ст.130 КУоАП.

Патрульная полиция поблагодарила неравнодушных горожан за своевременное сообщение.