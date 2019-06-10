В «ДНР» сообщают о трех раненых мирных жителях. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области ранены трое мирных жителей. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.
Как утверждает «глава администрации» Горловки Иван Приходько, 9 июня пожилая женщина получила ранение в Зайцево.
Кроме того, в ходе обстрела в горловском поселке Гольмовский был ранен мужчина. Также в «ДНР» уверяют, что от обстрела пострадала женщина, проживающая в поселке Новая Марьевка.
Напомним, в Горловке от взрыва пострадал 16-летний парень.
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