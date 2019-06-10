В «ЛНР» мужчина попал под поезд. Новости

В неподконтрольном украинским властям Артемовске (после переименования – Кипучее, Перевальский р-н, Луганская обл.) мужчина попал под поезд. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В г. Артемовск (после переименования – Кипучее, – ред.) на ж/д станции "Кипучая" возле путей сотрудниками станции обнаружен без сознания составитель поездов, мужчина 1978 года рождения, с телесными повреждениями», – утверждают в «ЛНР».

«Пострадавший с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, церебральная кома-1, ушиб волосистой части головы, ушиб грудной клетки" госпитализирован в Перевальскую ЦРБ. Предполагаемая причина происшествия – травмирование ж/д составом», – добавляют в «МЧС».