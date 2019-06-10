В «ЛНР»: В Антраците пьяный мужчина упал с высоты. Новости

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) мужчина упал с высоты 3-го этажа. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В г. Антрацит в результате причины, которая устанавливается, произошло падение с высоты 3-го этажа мужчины 1993 года рождения. Пострадавший с диагнозом "катотравма, закрытый перелом правого надколенника, тупая травма живота, алкогольное опьянение" в состоянии средней степени тяжести доставлен в ЦГБ г. Антрацит», – говорится в сообщении.

Читайте также: