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В «ЛНР»: В Антраците пьяный мужчина упал с высоты. Новости

В «ЛНР»: В Антраците пьяный мужчина упал с высоты

10.06.19 08:44dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Антраците (Луганская обл.) мужчина упал с высоты 3-го этажа. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«В г. Антрацит в результате причины, которая устанавливается, произошло падение с высоты 3-го этажа мужчины 1993 года рождения. Пострадавший с диагнозом "катотравма, закрытый перелом правого надколенника, тупая травма живота, алкогольное опьянение" в состоянии средней степени тяжести доставлен в ЦГБ г. Антрацит», – говорится в сообщении.

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