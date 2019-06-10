Хочется кричать, ломать, крушить: Очевидцы показали очереди на КПП «ДНР» в Еленовке и Александровке (Фото). Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины в районе КПП «ДНР» продолжают собираться огромные очереди, люди остаются ночевать, что не всегда помогает им проехать на следующий день. Пропуск осуществляется очень медленно. Об этом 9 июня и сегодня, 10 июня, очевидцы пишут в соцсетях.

Увеличение и без того немалых очередей люди связывают с «нововведениями» «ДНР», также сообщают об оставшихся ночевать перед КПП:

Роман: «"Каргилл", ночующие – основная на половине подъема, льгота – около 35»;

Юрий: «На "Каргилле" ночуют: основная до середины подъема моста, льгота до первого от блокпоста знака "дорожные работы" (машин около сорока). Но впереди в льготе стала большая группа перевозов. Утром будут блокировать льготу и давать влезть "своим"! Дай бог, если ночующие проедут до 11:00»;

Денис: «"Каргилл", в Украину, льготка до моста, обычная до середины моста, запускают по 6 машин, в связи с новым постановлением о проверке»;

Михаил: «Офигеть... Вот это улучшение так улучшение!! Просто "молодцы", наулучшали так наулучшали»;

Владислав: «На момент закрытия (9 июня – ред.) моя машина была 40, за мной еще было машин 20. Сколько останется ночевать – трудно сказать, часть машин развернулись и уехали. Я тоже»;

Дима: «А теперь ведь так и будет...».

Люди возмущены работой КПП «ДНР»:

Андрей У.: «Аукнется кому-то, а не тем, кто людей сутками на Еленовке держит»;

Валерия: «Та не, то ж святые, вы шо»;

«NK»: «Читаю и офигеваю от происходящего... Хочется орать, кричать, ломать, крушить и даже плакать... За что нам такое? Когда этот кошмар закончится? Неужели вечно будем жить в этом гетто? Даже у рабов больше прав, чем у нас...»;

Людмила: «Очереди есть. Потому что ДНР создает их… Из ДНР в 11:30 не проедешь. Даже если будешь ночевать. Уже проверено годами. Тупо не пропускают, только за деньги. В 6 утра ходят, стучат в окошко машины и предлагают проезд за... сумму».

Очевидцы публикуют запечатленные кадры. «Сегодня на Еленовке», – пишет Женя.

Сегодня ситуация в Еленовке не изменилась. «Еленовка, 4:26… Стоят те, кто еще с 5-ти утра вчера не проехал», – пишет Геннадий.

«Писали список, в 20:00,но он до одного места», – добавляет Геннадий.

На одном из КПП «ДНР» ситуация лучше. «Сегодня на Еленовке. Постоял с 5-ти до трех. Был 160-м, стал 100-м. Плюнул и уехал на Октябрь. Прошел за три часа», – пишет «Твой Батя».

«Crocodile»: «Неужели на б/п на Октябре не распространяется указание "запускать по 6 машин"? Это та же республика?»;

Степан: «Там дорога плохая, министры не доехали»;

Вадим: «Это они клиентуру нарабатывают, как все туда ломанутся, так и наступит им счастье».

Также люди отмечают, что украинские блокпосты проходят в разы быстрее:

Виктория: «Мы вчера в 4:30 были в Еленовке, в 19:30 проехали. Простояли 15 часов на ДНРовском блокпосту. На украинском уложились в 15 минут»;

Сергей: «Блокпосты ДНР – это лицо "республики"»;

Светлана: «Итог вчерашней поездки через "Каргилл". Позавчера вечером приехали на блокпост около 20:00. Очередь из ночников была около 80 машин. Проехали "Каргилл" в 9:30. Украину за 15 минут».

«Майорск. Из Украины. Пеших нет, машин нет», – показывает ситуацию на украинском КПВВ Борис.

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