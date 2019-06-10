Ситуация в пунктах пропуска утром 10 июня: Проезда ожидали 175 авто. Новости

Сегодня утром, 10 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 9 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 35,2 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8580 человек и 1145 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7620 человек и 1355 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6165 человек и 1065 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3815 человек и 1030 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9035 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 175 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 50/20;

КПВВ «Марьинка» – 0/20;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Елена: «7:07. В Горловке перед полицией пусто. Один перевоз стоит»;

«Администратор»: «8:31. Горловка. На 5:30 – на выезд из ДНР – людей человек 350 (очередь до туалета, плотность 3-5 чел на 1м) и прибывает в прогрессии. Очередь «убогих» – (челноки, Ынвалиды и дети в сопровождении 2-5 папок-нянек человек 150). Машин пока около 130-150, но похоже это не предел. Пропуск в 1 окно – типа не хватает людей».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Vitaliy: «5:06. На 5:00 "Каргилл" общая далеко на мосту, льготы под 80»;

Denis: «8:10. "Каргилл" в Украину, льготка до моста, обычная до середины моста, запускают по 6 машин, в связи с новым постановлением о проверке»;

Denis: «8:14. Со стороны Украины, "Каргилл", машин 20. В Марьинке из донецка 50 машин, из Украины 0»;

Denis: «8:20. На "Каргилле" человек 10 в Украину. В Марьинке в Украину человек 250»;

Анюта: «8:41. На "Каргилле" в сторону Украины пешей очереди до 15 чел. Льгота до моста, обычная на мосту. В Марьинке в Донецк пусто, сразу на заезд».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Анна: «8:29. Еленовка. Пеших человек 200 в Украину, много автобусов, стоит первым тот, который в 5:30 с Южного. Машин дальше автостанции, хвост завернул, льготки машин 60. В Донецк уже машин 60 и льготы 10. На "Перлыне" пеших немного, Новотроицк пустой»;

Aleksey: «8:44. Еленовка на выезд вижу очередь за поворот. На въезд машин 40-50».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Сергей: «6:55. На Гнутово первая очередь в начале Куликово, вторая очередь от красного дома, льгота параллельно основной ниже камышей»;

Максим: «8:25. Гнутово очередь капец в Украину».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.