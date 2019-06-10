Пожар на Донетчине: Спасены 6 человек. Новости

На пожаре в Соледаре (Донецкая обл.) огнеборцы спасли 6 человек. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что пожар произошел вечером 9 июня. В 22:35 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на ул. Парковой.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в двухкомнатной квартире на 1 этаже 2-х этажного жилого дома. Во время проведения разведки с помощью выдвижной трехколенной лестницы пожарные спасли 6 человек. Спасенных передали медикам для оказания необходимой медицинской помощи на месте. От госпитализации спасеные отказались», – рассказали в ГСЧС.

Пожар был локализован в 23:15 и ликвидирован в 23:30. Его причина устанавливается.