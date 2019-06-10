Лобовое столкновение: В «ДНР» произошло смертельное ДТП . Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Авария произошла 9 июня в Старобешевском районе на автодороге «Старобешево-Новый Свет»: произошло лобовое столкновение легковых автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2112.

«Спасатели ГПСО пгт Старобешево с помощью гидравлического и шанцевого инструментов деблокировали пострадавшего водителя автомобиля ВАЗ-2107 1978 года рождения, тела погибших: пассажира ВАЗ-2107 1971 года рождения и пассажира ВАЗ-2112 1968 года рождения», – уверяют в «ДНР».