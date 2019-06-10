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На Луганщине зал Главного управления Пенсионного фонда стал комфортнее для посетителей. Новости

На Луганщине зал Главного управления Пенсионного фонда стал комфортнее для посетителей

10.06.19 09:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Луганской ОГА

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Луганской области в Северодонецке презентовали обновленный зал обслуживания граждан. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Помещение оборудовано современной мебелью и техническими средствами.

«Для удобства посетителей с инвалидностью установлен пандус, кнопка вызова специалиста, тактильные контрастные накладки на лестнице и в зале ожидания, а также таблички со шрифтом Брайля. В зоне ожидания для посетителей установили кулер с питьевой водой и монитор, на котором транслируются видеоролики на пенсионную тематику», – рассказали в пресс-службе.

В Луганской ОГА также отметили, что к соответствию стандартам уже приведены помещения залов обслуживания в Старобельском и Рубежанском объединенных управлениях, сейчас идут ремонтные работы и в других территориальных управлениях фонда области.

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