Сводка из зоны ООС за 9 июня: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 26 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

у Водяного – из артиллерийских систем калибром 122 мм, а также минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, стрелкового оружия;

в районе Талаковки – из минометов калибром 120 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Павлополя – из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Гнутово – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия;

в районе Верхнеторецкого – из минометов калибром 120 мм;

у Песок – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

у Авдеевки – из крупнокалиберных пулеметов;

у окраины Березового – из противотанковых управляемых ракет и автоматических гранатометов;

у Невельского – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» украинские позиции были обстреляны:

вблизи Новоалександровки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Зайцево – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток противник обстрелял позиции Объединенных сил два раза.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил один обстрел позиций украинских военных вблизи населенного пункта Пищевик – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил один обстрел в районе Зайцево – из миномета калибром 120 мм.

В «ДНР» утверждают, что «ВСУ в 07:20 открыли огонь в направлении села Васильевка. Под обстрел попал район Васильевской насосной станции. При обстреле применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. По предварительным данным, жертв и разрушений нет. Информация уточняется».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики один раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Лозовое. Огонь велся из автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия».