На Донетчине «полицейский» выманил у старушки 20 тыс. грн: Как не стать жертвой мошенников. Новости

Мошенник, который выдавал себя за сотрудника полиции, выманил у 85-летней жительницы Бахмутского района 20 тыс. грн. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

85-летней женщине позвонил неизвестный и сказал, что ее дочь совершила преступление и за это ее ждет тюрьма.

«В мошенническую ловушку попала жительница Бахмутского района. Женщина поверила неизвестному, который в телефонном разговоре назвался следователем и сообщил, что за содеянное накануне правонарушение, ее дочь может сесть в тюрьму. Незнакомец назвал цену своей "помощи" – 20 тыс. грн. Лишь после того, как потерпевшая перевела деньги на указанный "следователем" счет, она догадалась позвонить дочери чтобы узнать действительно ли она попала в полицию. Услышав этот вопрос, женщина догадалась, что родственницу обманули и посоветовала ей немедленно обратиться к правоохранителям», – рассказали в пресс-службе.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители советуют, как не стать жертвой аферистов:

спросить фамилию, имя, отчество, должность и отдел полиции, в котором работает собеседник и его рабочий номер телефона (обычно после этого мошенники кладут трубку)

позвонить в полицию и узнать действительно ли ваш родственник находится у них;

позвонить «виновнику» события, или же его близким и выяснить действительно ли он нуждается в помощи;

обязательно сообщить о попытке мошенничества в ближайший отдел полиции или на оперативную линию 102.

«Сохраняйте спокойствие и не спешите выполнять требования мошенников – это залог вашей безопасности!», – подчеркнули в пресс-службе.