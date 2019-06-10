Разведение сил и средств у Станицы Луганской сорвано, – украинская сторона СЦКК. Новости

Разведение военных сил и средств у Станицы Луганской может состояться не раньше 16 июня. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает штаб операции Объединенных сил со ссылкой на заявление украинской стороны СЦКК.

Как рассказали в командовании ООС, в результате очередных нарушений режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в очередной раз сорвано выполнение целого комплекса мероприятий, определенных Минскими договоренностями, по разведению сил и средств на участке «Станица Луганская».

В частности, начиная с 7 июня со стороны НВФ производились обстрелы расположенных в этом районе позиций подразделений сил ООС, о чем указано в отчете наблюдательной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«Учитывая указанное, следующей датой начала разведения сил и средств на данном участке, при условии соблюдения полного прекращения огня в течение 7 дней, может быть только 16 июня 2019 года», – сообщили в штабе.

Там также отметили, что подразделения Вооруженных Сил Украины уже проводят предварительную подготовку и готовы к отводу сил и средств.

Как сообщалось ранее, при соблюдении всех необходимых условий, разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской начнется 10 июня. Если же продолжатся обстрелы, разведение автоматически будет перенесено.

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