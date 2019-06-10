Норвежский совет по делам беженцев расширяет деятельность в Донецкой области. Новости

Норвежский совет по делам беженцев (NRC) расширяет свою деятельность на территории Донецкой области. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба NRC.

Недавно организация открыла два новых полевых офиса в Краматорске и Курахово. Дополнительно к проектам правовой помощи, продовольственной безопасности и жизнеобеспечения, которые уже реализуются в северных районах области, NRC будет помогать наиболее уязвимым среди семей, пострадавших в результате конфликта, в восстановлении поврежденного и разрушенного жилья и предоставлять им гуманитарную помощь в зимний период.

«В этом году мы планируем отремонтировать около 900 домов, более 600 из которых находятся в Донецкой области, где все еще существует острая потребность в восстановлении поврежденного жилья в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения. Для выполнения такой масштабной работы, а также предоставления информации, консультаций и правовой помощи, мы увеличили свое присутствие в г. Краматорск и открыли новый офис в г. Курахово. Это стало возможным благодаря щедрой финансовой поддержке Агентства ООН по делам беженцев и Министерства иностранных дел Норвегии», – рассказывает региональный менеджер NRC, Горан Зубер.

Кроме того, центр правовой помощи NRC в Краматорске переехал и теперь работает по адресу: пр-т Мира, 10, г. Краматорск.

В центре правовой помощи NRC юристы предоставляют бесплатное консультирование и помощь по различным правовым вопросам, в частности: регистрация внутренне перемещенных лиц, их права и полагающиеся им выплаты; доступ к пенсии и социальным выплатам; регистрация рождения и смерти, если они произошли на неподконтрольной правительству территории; наследcтво, субсидии и другие вопросы, связанные с жилищными, земельными и имущественными правами. Для тех людей, которые не могут посетить центр правовой помощи, есть возможность связаться с юристами по телефону «горячей» линии и на странице Facebook для получения дополнительной информации.

«Наш центр работает в Краматорске с апреля 2016 года. Краматорск – город, который принимает более 47 тыс. внутренне перемещенных лиц, тысячи людей с неподконтрольной правительству территории приезжают сюда для получения своих пенсий и социальных выплат, гражданской документации, административных услуг. Многие из них нуждаются в квалифицированной правовой помощи и защите своих прав. Именно поэтому наше присутствие очень важно в этом городе», – объясняет менеджер по развитию программы «Информирование, консультирование и правовая помощь» NRC, Брона Хиггинс.

В конце мая NRC открыл другой офис, совместно с центром правовой помощи, в г. Курахово, расположенный по адресу: пр-т Соборный, 24. Это позволит NRC оказывать помощь людям, которые в ней нуждаются, в южной части Донецкой области.

Норвежский совет по делам беженцев – международная гуманитарная неправительственная организация, которая начала свою деятельность на Востоке Украины с ноября 2014 года. «NRC оказывает помощь внутренне перемещенным и пострадавшим в результате конфликта людям на территории Луганской и Донецкой областей, особенно вдоль линии соприкосновения. NRC защищает и помогает удовлетворить существующие острые потребности. Поскольку перемещение стало затяжным, организация начала проекты долгосрочных решений для внутренне перемещенных лиц. NRC предоставляет правовые услуги, помогает восстанавливать поврежденное и разрушенное жилье, оказывает базовую продовольственную и непродовольственную помощь уязвимым семьям в зимний период, а также осуществляет проекты по жизнеобеспечению. В 2018 году, реализуя различные проекты, NRC оказала помощь более 43 тыс. человек в Луганской и Донецкой областях», – отмечают в пресс-службе.

Для получения информации о текущих проектах и правовых консультаций NRC можно обращаться по телефону «горячей» линии организации: 0 800 302 007.

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