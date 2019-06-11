Жительницы Луганщины основали свое ателье после потери работы. Новости

Жительницы Кременной (Луганская обл.) Юлия Резник и Наталья Кияшко, имея большой опыт в швейной отрасли, после потери работы написали бизнес-план и основали собственное ателье.

Осенью прошлого года обе женщины потеряли работу у частного предпринимателя, где работали швеями. Имея большой опыт в этом деле, пошли в местный центр занятости.

«Мы вдвоем написали бизнес-план, получили деньги и закупили часть оборудования. Страха особо не было, мы знали, как это делать, на курсах прибавилось знаний по налогообложению и юридическим моментам. И уже надоело на кого-то работать, постоянно переживать, что могут уволить или сократить», – рассказала Юлия Резник.

В октябре 2018 года женщины начали свою предпринимательскую деятельность. Приобрели оборудование, нашли подходящее помещение, стали выполнять ремонт одежды. Часть оборудования – швейные машинки – предпринимательницы имели. Часть докупили – оверлоки, утюги и прочее.

«Это дорогое для нас оборудование, но оно очень нужно для нашей работы. Единовременное пособие из центра занятости позволило нам купить его. Работать на себя сложнее, потому что отвечаешь за все, вместе с тем это интереснее, ведь делаешь то, что нравится», – сообщила Юлия Резник.

Сейчас в ателье в Кременной предпринимательницы выполняют заказы по ремонту одежды, вскоре планируют развивать свое дело – нанимать работников и шить платья и другие вещи для клиентов.

Источник: Бизнес-Восток

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