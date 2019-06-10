В «ЛНР» «полицейского» обвиняют в получении крупной взятки. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Луганской области задержан «начальник одного из отделов органов внутренних дел». Об этом сообщает пресс-служба «МВД ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», «правоохранителями» «задержан сотрудник одного из горотделов МВД ЛНР после получения последней части незаконного денежного вознаграждения от гражданина 1994 года рождения в сумме 10 тыс. руб. (4 тыс. грн по местному курсу на 10.06.2019 – ред.)».

«В общей сложности за оказание содействия в трудоустройстве в органы внутренних дел сотрудник полиции получил 400 долл. США. В результате проведенных мероприятий денежные средства изъяты, а собранные материалы доследственной проверки по данному факту направлены в генеральную прокуратуру ЛНР», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что «генпрокуратура» возбудила «уголовное дело» за «получение взятки в крупном размере», ведется «следствие».