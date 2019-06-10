Прятался на кладбище: Правоохранители нашли пропавшего на Донетчине мальчика. Новости

Полицейские Мариуполя (Донецкая обл.) нашли пропавшего 12-летнего мальчика. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба полиции города.

Информация об исчезновении ребенка поступила в полицию 8 июня около 8. Мать ребенка сообщила, что сын ушел из дома накануне вечером и до сих пор не вернулся.

Уже вечером беглеца нашли в соседнем поселке, где тот прятался на территории кладбища.

«К счастью, с несовершеннолетним ничего не произошло, как он рассказал, успел побывать на море, а потом отправился на маршрутке в соседнее село», – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители провели профилактическую беседу с ребенком и его семьей. В отношении родителей составлен административный материал по ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

С начала года полицейские Мариуполя вернули домой 54 пропавших ребенка. Почти все они были найдены в течение суток.