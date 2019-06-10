В Донецке «республиканский» банк отказывается менять доллары, – соцсети. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в Донецке, Харцызске и иных городах «республиканский» банк не принимает к обмену доллары, если купюра была сложена пополам или незначительно смята. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Вот постоянно возникают проблемы с обменом долларов, не знаю, это может у нас в Тельманово (после переименования – Бойковское, – ред.) такой "особый порядок" в ЦРБ, но такое ощущение, что им нужно на обмен давать купюры 2019 года, напрямую привезенные из США в банковской упаковке и завернутые в полиэтилен... Вечно придираются: "уголок замят", "она была сложена напополам", "какая-то она у вас грязная"...», – пишет автор поста Николай.

Он задается вопросом о том, как быть с надорванными купюрами, и приходит к выводу, что придется ехать в РФ или на подконтрольную украинским властям территорию, чтобы поменять доллары.

Автора поддерживают люди из разных городов, объясняя, что ветхие купюры берут дешевле, зарабатывая на этом:

Николай: «В Донецке тоже голову морочат – старая, возьмем с комиссией, а купюра нормальная, не мятая, не рваная, не исписанная»;

«Extant Temp»: «Мне как-то (машина счетная не работала), так под лампой исследования проводили. И такая (кассир): у вас 3 купюры когда-то постираны были»;

Виталий: «Это просто афера, которой сто лет в обед. Раньше ток этой фигней мелкие менялы страдали, а сейчас ЦРБ. Меняйте у частников. В ЦРБ все равно курс – дно рынка»;

Василий: «А сам банк пытается впарить купюры 2003 года, которые потом никому не всунешь»;

Иван: «А нафига эти кассиры продают купюры, которые сами не примут через 5 минут?»;

Михаил: «В этом колхозе все должно быть новое»;

Иван: «Это местный бизнес, менялы берут под 10% купюру с замятым уголком или сложенную напополам. Нигде такого маразма нет»;

Наташа: «В Харцызске тоже одна придирается. Купюра была чуть смятая».

Такая же ситуация – и с гривнами. «Они и гривны менять не хотят, им только с конвейера подавай. Наблюдала картину: женщина так и не смогла за коммуналку заплатить», – рассказывает Юлия.

При этом среди дончан есть и те, кто поддерживает подобные действия «банка». «ЦРБ принимает только в идеальном состоянии купюры. Если кассир примет у вас мятую, то потом ее вернет центральный офис обратно в отделение после инкассации. Ей потом свои деньги положить? Скажут принимать все, будут принимать», – пишет Дмитрий.

Некоторые пользователи соцсетей рассказывают личный опыт обмена в России. «Сталкивалась лично. Почти каждую считают ветхой и предлагают взять с комиссией. Правда, тут же продают как нормальную и без комиссии. Такой заработок», – делится Любовь.