На Донетчине 20-летняя девушка чуть не зарезала сожителя. Новости

В Бахмуте (Донецкая обл.) 20-летняя девушка ударила ножом своего 25-летнего сожителя. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Донецкой области.

«В дежурную часть полиции Бахмута поступило сообщение от медиков о том, что ими с ножевым ранением был госпитализирован 25-летний местный житель. Во время выяснения обстоятельств происшествия полицейские установили, что утром ранее судимый мужчина вместе со своей 20-летней сожительницей распивали спиртное. Так, под действием алкоголя они начали выяснять отношения. После чего женщина схватила нож и нанесла им удар в живот своему оппоненту», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Следственные действия продолжаются.