Житель Донетчины выращивал почти 200 кустов конопли. Новости

В Лимане (Донецкая обл.) 56-летний мужчина выращивал 185 кустов конопли. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает пресс-служба полиции Славянска.

«В рамках проведения операции "Мак" участковые офицеры полиции получили информацию о том, что житель Лимана в своем дворе выращивает коноплю. После получения санкции правоохранители провели обыск в домовладении. Во дворе обнаружили 185 кустов конопли со следами культивации, а в доме – принадлежности для курения и сверток с марихуаной», – рассказали в полиции.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией – ч. 1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет ограничения свободы.